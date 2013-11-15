中国金融：首批百亿元银行资管计划分仓完毕，第二批试点已经启动

路透上海11月15日 - 中国证券报周五报导指出，截至目前，银监会首批试点资产管理计划已经分仓完毕，对于百亿元的资管计划，从其总体资产配置情况看，25%投向直接融资工具，四成左右投向债券资产，其余配置货币市场工具和同业存款等，整体风险并不高。

报导指出，截至目前，此次银行资管计划试点银行包括工行、建行、交行、平安、民生、光大、浦发、招商、兴业以及渤海银行，每家5-10亿元的发行规模，期限大多在一年至三年之间。此外，涉及多家银行的新一轮资管试点也已启动。

报导并援引内部人士透露，比较出乎意料的是，此前中信银行高调宣布获批资管试点，而此次却被排除在首批资管业务试点之外。因监管机构对其高调发布资管获批的消息十分不满，而由于中信银行的失实披露，银监会取消了其首批试点资格。

9月末，国内10家商业银行开展理财资产管理业务试点获批；10月18日，第一批资管计划面世，工行、交行、兴业和浦发银行的资管计划纷纷启动募集资金，这标志着银行正式涉足资管领域业务。

“会里的态度是，项目成熟一个获批一个，优先投向国家重点扶持的行业和产业。比如现代农业、生物发电、新能源项目，地域重点放在上海自贸区以及新疆、广西、贵州等中西部地区。”报导援引消息人士指出。

该人士并称，此次资管计划没有所谓的“发牌照”的概念，而是让部分符合条件的银行本着市场化原则先行先试。如果资管计划未来能够被各方接受，不排除进一步扩大试点规模。

对于此次银行"跨界"，相关银行表现较为低调，而且一旦银行理财通过资管计划，以债权形式直接向企业投资成行，对目前的通道业务将会产生冲击，通道价值也将迅速贬值。

“银行机构通道业务的削弱必将改变现有整个资产管理市场格局，商业银行资产管理业务的市场竞争力有望进一步增强，对于银行业来说影响深远。”报导援引相关银行业人士表示。