《中国报摘》--中国证券报11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，要抓紧研究明年重点工作，增强改革发展主动性和前瞻性。
* 其他:
--光大证券 公告称，收到证监会《行政处罚决定书》。因涉嫌利用内幕信息进行交易共计被处罚5.23亿元人民币。相关4位责任人每人罚款60万元，并予以市场禁入，董秘则被处罚20万元。
--银监会指出，要落实金融监管改革措施和稳健标准，统筹银行业改革发展的顶层设计，推进银行业对内对外开放，进一步完善银行风险管控体系、银行分类监管制度和金融机构市场化退出机制。
--证监会在微博上表示，将推动税务部门不断优化分红税收政策，降低分红成本。
--记者获悉，多个部门联合制定的有关加快发展对外文化贸易的政策已上报国务院，最快有望年底出台。
--记者获悉，截至目前，银监会首批试点资产管理计划已经分仓完毕，对于百亿元的资管计划，从其总体资产配置情况看，25%投向直接融资工具，四成左右投向债券资产，其余配置货币市场工具和同业存款等，整体风险并不高。
--中国平安 公告称，已获证监会核准发行260亿元可转换公司债券，期限六年。
--伊泰B 公告称，拟发行至多90亿元公司债,期限不超过5年，募集资金拟用于偿还金融机构贷款、补充流动资金以及项目投资。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞； 审校 黄凯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)