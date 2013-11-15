金砖国家：11月14日股汇市收盘纵览

路透11月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报991.77点。

中国股市：沪综指收市小涨，军工传媒股等引领大盘技术反弹

香港股市：从两个月低点反弹，威高股份受业绩推动大涨

中国汇市：人民币收盘微升，中间价创新高但6.09元关口阻力仍强

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拉美股市：巴西股市取得将近两个月来最大涨幅，此前美联储主席提名人叶伦暗示，不会很快开始缩减货币刺激计划。巴西Bovespa指数 收高将近2%至一周高位。国有石油公司Petrobras 上扬2%，为股指涨幅贡献最大。

拉美汇市：拉美货币上扬，因叶伦支持美联储刺激政策

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南非股市：从前一日出现的四个月来最大跌势中反弹，媒体集团Naspers 引领涨势，收高4.35%，为当日涨幅最大的绩优股，此前该公司在中国投资的腾讯控股 宣布第三季网络游戏营收增长35%，股价也随之跳涨5%。Naspers持有腾讯逾30%的股权。Top-40绩优股指数 收盘上涨0.65%至40,163.83点。综合指数 收高0.62%，报44,903.85点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，受美国维持量化宽松政策不变的预期支撑

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印度股市：收高1%，结束连续七日来的下跌走势，银行股上扬，因央行宣布购买债券，缓解了某些人对于银行业因大量持债可能蒙受损失的担心。指标BSE指数 收涨1.02%或205.02点，报20,399.42点，该指数本周下跌1.3%，周五市场因适逢当地假期休市。NSE指数 收高1.11%或66.55点，报6,056.15点，本周下跌1.4%。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，因美联储主席提名人叶伦和印度央行总裁拉詹的讲话带来双重提振。叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。拉詹则力求缓解投资者对印度自身经济以及有关石油公司美元需求重现市场的担忧。卢比兑美元 收报63.11卢比，盘中一度升破63大关，周三收报63.30/31。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,434.440点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.86%，报791.74点。