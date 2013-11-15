路透调查：日本企业赞赏安倍晋三促增长计划，但谨慎对待加薪和投资

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
**阻力**
安倍晋三成长策略的关键部分目前还在国会。
由于来自财务省的抗拒，他削弱了一项降低日本企业税率的计划，使其成为较长期目标。财务省正想方设法控制日本迅猛增长的债务。
而一项设立“特别区”，让企业能享有税惠和一些监管豁免的计划也面临阻力。原本规划放宽特别区内劳动法规，让企业更容易裁员的条款也被喊停，因媒体和工会激烈反对，认为将有损日本最被重视的就业保障精神。
不过安倍经济学对于日圆汇率的作用无疑是成功的。日圆兑美元已从一年前的79日圆回贬至100日圆左右，使日本出口能获取较大利润，并抬高了企业海外获利的价值。
略超半数的受访企业表示较乐见日圆在当前的水准，另有四分之一支持日圆稍强一些。逾60%预期在到明年3月的六个月中，日圆将稳定在当前水准左右。
这项调查是和路透月度短观一起进行的。路透11月短观调查显示11月日本企业信心三个月来首次改善，未来三个月料持续提高 。
企业调查由Nikkei Research为路透查访，覆盖了400家资本10亿日圆以上企业的较高层管理人员，制造业和非制造业各半，以匿名方式回覆。(完) (编译 朱晓军/戴素萍/李爽/张若琪 审校 徐文焰/侯向明)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)