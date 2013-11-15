路透调查：日本企业赞赏安倍晋三促增长计划，但谨慎对待加薪和投资

**阻力**

安倍晋三成长策略的关键部分目前还在国会。

由于来自财务省的抗拒，他削弱了一项降低日本企业税率的计划，使其成为较长期目标。财务省正想方设法控制日本迅猛增长的债务。

而一项设立“特别区”，让企业能享有税惠和一些监管豁免的计划也面临阻力。原本规划放宽特别区内劳动法规，让企业更容易裁员的条款也被喊停，因媒体和工会激烈反对，认为将有损日本最被重视的就业保障精神。

不过安倍经济学对于日圆汇率的作用无疑是成功的。日圆兑美元已从一年前的79日圆回贬至100日圆左右，使日本出口能获取较大利润，并抬高了企业海外获利的价值。

略超半数的受访企业表示较乐见日圆在当前的水准，另有四分之一支持日圆稍强一些。逾60%预期在到明年3月的六个月中，日圆将稳定在当前水准左右。

这项调查是和路透月度短观一起进行的。路透11月短观调查显示11月日本企业信心三个月来首次改善，未来三个月料持续提高 。

企业调查由Nikkei Research为路透查访，覆盖了400家资本10亿日圆以上企业的较高层管理人员，制造业和非制造业各半，以匿名方式回覆。(完) (编译 朱晓军/戴素萍/李爽/张若琪 审校 徐文焰/侯向明)