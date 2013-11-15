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债券 | 2013年 11月 15日 星期五 08:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月15日-11月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                  
 日期    时间  国家   规模    发行细节
 11/18         日本           12个月期贴现国库券
 11/18   1350  法国           标售国库券(BTF)
 11/19         英国           标售2023年到期的公债
 11/19         日本           标售20年期公债
 11/19         日本           两个月期贴现国库券
 11/20         日本           三个月期贴现国库券
 11/20         葡萄           标售国库券
               牙             
 11/21         法国           标售中期政府债券(BTA
                              N)
 11/22         日本           增加流动性标售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)

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