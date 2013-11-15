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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月15日

*工商时报：

-- 国泰投信董事长张锡昨日表示，长期下来，台湾宝岛债不会输香港点心债，除国开行 可能是第一家来台发宝岛债的大陆金融机构，国开行下也有一堆大陆企业也希望能来台发人民币债，因此只要法规开放，台湾宝岛债应不缺发行货源。

--针对寿险公司大卖债券，金管会紧盯。据了解，今年前9月部分寿险公司大量处分债券，总金额可能逾千亿台币，金管会担心有寿险公司是藉着卖债券冲高获利，或以此免除增资压力，已要求各公司填报今年卖债金额及获利情况。

--中国首次公开发行(IPO)停摆，中华民国创投公会理事长林坤铭昨日指出，已经有不少陆企透过券商、台湾私募公司，期待可到台湾上市、发行T股，这也有助增加台湾创投市场投资机会。

*经济日报：

--广达 昨日大砍今年平板出货目标，由原估年增逾三成至2,000万台，下修至与去年的1,500万台持平，明年恐〞零成长〞。

--润泰全球 、润泰创新 昨日公布，依据国际会计准则（IFRS），重新以〞公允价值〞衡量对转投资事业高鑫零售 的投资价值，造成两公司获利暴冲。润泰全前三季每股税后纯益达54.19台币，润泰新冲上28.83台币，皆创历史新高。不过，此为一次性的收益，明年开始采单季获利认列。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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