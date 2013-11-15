《香港报摘》--其他报纸重要消息11月15日

* 明报：

--有“小阿里”之称的创业板科网企业慧聪网 ，主力做B2B电子商务业务，计划明年4至5月转主板。该网首席执行官郭江昨日表示，将开拓小额贷款的新业务，目前正在申请全国性牌照，初期计划以10亿资金起步，针对现有中小企客户，息率料10厘以下。

* 星岛日报：

--交通银行香港分行宣布，推出全新企业税贷，特设最优惠息率（P）或HIBOR拆息计划供客户选择，息率最低为P-2%。贷款额可达应缴税款250% 。还款期可达24个月。P为5.25%。

--联交所股权资料显示，重庆银行 保荐人高盛申报，于11月8日按每股5.98元减持203万股，套现1214万元，持股量由9.16%降至8.98%。

--长实 执行董事赵国雄表示，近期发展商积极投地，反映业界看好经济市道，他又认为地皮作价合理，集团目前的土地储备足以满足未来5至6年发展需要，预料明年楼市稳定向好。

* 苹果日报：

--立法会金融服务界议员张华峰昨日表示，经过沟通后，香港证监会本月初已知会证券界，放宽经纪到内地为客户开户监管，只要经纪完全跟足香港程序及规定开户，将不属违法。

--意大利名牌股Prada 管理层对分析员表示，今年以来中国内地同店销售增长仅单位数，低于公司上半年全球同店销售增长的7%。相反，今年已加价两次的日本及欧美巿场则录得较好表现。

* 文汇报：

--时富投资 及旗下时富金融 公布以1.35亿港元出售观塘宏基资本大厦22楼全层及4个车位予中联办（中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室），后者将以现金全数支付。

--香港财政司司长委任联想集团 独立非执行董事马雪征以及再度委任李金鸿为证监会非执行董事，任期2年，由2013年11月15日起生效。

* 大公报：

--北京汽车集团董事长徐和谊在香港表示，旗下北汽股份有意明年到境外上市，现正与中介及投行进行交流，并已进行资产评估，预计明年首季将完成初步申报方案。

* 东方日报：

--巴克莱发表研究报告，表示本港楼市与金市和国际红酒市场相似，一旦价格有机会下跌，买家便会暂缓入市等待价钱再跌。即使政府撤销买家印花税（BSD），楼价亦未必大升，故该行维持十月尾时的楼价预测，至一五年尾楼价最少挫30%。

--于内地经营超市及大卖场的高鑫零售 公布，今年首三季业绩纯利按年升26.39%至21.79亿元人民币，每股盈利0.23元。(完)