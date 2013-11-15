《香港报摘》--其他报纸重要消息11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
* 明报：
--有“小阿里”之称的创业板科网企业慧聪网 ，主力做B2B电子商务业务，计划明年4至5月转主板。该网首席执行官郭江昨日表示，将开拓小额贷款的新业务，目前正在申请全国性牌照，初期计划以10亿资金起步，针对现有中小企客户，息率料10厘以下。
* 星岛日报：
--交通银行香港分行宣布，推出全新企业税贷，特设最优惠息率（P）或HIBOR拆息计划供客户选择，息率最低为P-2%。贷款额可达应缴税款250% 。还款期可达24个月。P为5.25%。
--联交所股权资料显示，重庆银行 保荐人高盛申报，于11月8日按每股5.98元减持203万股，套现1214万元，持股量由9.16%降至8.98%。
--长实 执行董事赵国雄表示，近期发展商积极投地，反映业界看好经济市道，他又认为地皮作价合理，集团目前的土地储备足以满足未来5至6年发展需要，预料明年楼市稳定向好。
* 苹果日报：
--立法会金融服务界议员张华峰昨日表示，经过沟通后，香港证监会本月初已知会证券界，放宽经纪到内地为客户开户监管，只要经纪完全跟足香港程序及规定开户，将不属违法。
--意大利名牌股Prada 管理层对分析员表示，今年以来中国内地同店销售增长仅单位数，低于公司上半年全球同店销售增长的7%。相反，今年已加价两次的日本及欧美巿场则录得较好表现。
* 文汇报：
--时富投资 及旗下时富金融 公布以1.35亿港元出售观塘宏基资本大厦22楼全层及4个车位予中联办（中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室），后者将以现金全数支付。
--香港财政司司长委任联想集团 独立非执行董事马雪征以及再度委任李金鸿为证监会非执行董事，任期2年，由2013年11月15日起生效。
* 大公报：
--北京汽车集团董事长徐和谊在香港表示，旗下北汽股份有意明年到境外上市，现正与中介及投行进行交流，并已进行资产评估，预计明年首季将完成初步申报方案。
* 东方日报：
--巴克莱发表研究报告，表示本港楼市与金市和国际红酒市场相似，一旦价格有机会下跌，买家便会暂缓入市等待价钱再跌。即使政府撤销买家印花税（BSD），楼价亦未必大升，故该行维持十月尾时的楼价预测，至一五年尾楼价最少挫30%。
--于内地经营超市及大卖场的高鑫零售 公布，今年首三季业绩纯利按年升26.39%至21.79亿元人民币，每股盈利0.23元。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)