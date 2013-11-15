路透调查：多数企业认为日本下年度将无法达到央行2%通胀目标

央行官员表示，如果央行的政策一如预期般的奏效，企业将会打消留有大量现金部位的念头，并提高投资支出和薪资。

但这项在10月25日和11月11日进行的调查显示，只有四分之一的企业计划提高资本支出，且仅有8%企业想要加薪，这进一步暗示多数企业并不相信日本将会确切结束通缩。

“我们现在有充沛的现金，日本央行的政策对我们的企业运作方式影响不大，”在调查中的一位电子机械厂商主管表示。

上个月发布的多数近期预测中，日本央行预估下年度的核心CPI将成长1.3%，2015年度则为1.9%。

甚至连日本央行内部一些人士都同意多数民间分析师的看法。这些分析师表示，2%通胀目标和其两年内达成该目标的时间框架都过于激进。