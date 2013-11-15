路透调查：多数企业认为日本下年度将无法达到央行2%通胀目标

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
央行官员表示，如果央行的政策一如预期般的奏效，企业将会打消留有大量现金部位的念头，并提高投资支出和薪资。
但这项在10月25日和11月11日进行的调查显示，只有四分之一的企业计划提高资本支出，且仅有8%企业想要加薪，这进一步暗示多数企业并不相信日本将会确切结束通缩。
“我们现在有充沛的现金，日本央行的政策对我们的企业运作方式影响不大，”在调查中的一位电子机械厂商主管表示。
上个月发布的多数近期预测中，日本央行预估下年度的核心CPI将成长1.3%，2015年度则为1.9%。
甚至连日本央行内部一些人士都同意多数民间分析师的看法。这些分析师表示，2%通胀目标和其两年内达成该目标的时间框架都过于激进。
一些市场人士认为，央行或许会被迫在明年4月进一步宽松货币政策，届时经济将面临消费税调高的考验，且央行需要公布的新的季度预测。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)