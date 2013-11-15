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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 08:39 BJT

中国能源：10月全社会用电量同比增9.5%，连续第二个月放缓--能源局

路透北京11月15日 - 中国10月全社会用电量同比增长9.5%，为连续第二个月增速放缓。这也从侧面表明宏观经济前几个月出现的反弹小浪花动能已经减弱。

中国国家能源局网站周四刊登新闻稿称，10月社会用电量4,375亿千瓦时，同比增长9.5%，此前8月和9月分别为13.7%和10.4%。整个1-10月，全国全社会用电量累计43,825亿千瓦时，同比增长7.4%。

分产业来看，第一产业用电量855亿千瓦时，同比下降0.5%；第二产业用电量31,947亿千瓦时，增长6.7%；第三产业用电量5,246亿千瓦时，增长10.6%；城乡居民生活用电量5,777亿千瓦时，增长9.8%。

1-10月，全国发电设备累计平均利用小时为3,752小时，同比减少51小时。其中，水电设备平均利用小时为2,878小时，减少237小时；火电设备平均利用小时为4,111小时，增加23小时。

1-10月，全国电源新增生产能力（正式投产）6,295万千瓦，其中，水电2,228万千瓦，火电2,700万千瓦。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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