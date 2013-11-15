中国能源：10月全社会用电量同比增9.5%，连续第二个月放缓--能源局

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透北京11月15日 - 中国10月全社会用电量同比增长9.5%，为连续第二个月增速放缓。这也从侧面表明宏观经济前几个月出现的反弹小浪花动能已经减弱。
中国国家能源局网站周四刊登新闻稿称，10月社会用电量4,375亿千瓦时，同比增长9.5%，此前8月和9月分别为13.7%和10.4%。整个1-10月，全国全社会用电量累计43,825亿千瓦时，同比增长7.4%。
分产业来看，第一产业用电量855亿千瓦时，同比下降0.5%；第二产业用电量31,947亿千瓦时，增长6.7%；第三产业用电量5,246亿千瓦时，增长10.6%；城乡居民生活用电量5,777亿千瓦时，增长9.8%。
1-10月，全国发电设备累计平均利用小时为3,752小时，同比减少51小时。其中，水电设备平均利用小时为2,878小时，减少237小时；火电设备平均利用小时为4,111小时，增加23小时。
1-10月，全国电源新增生产能力（正式投产）6,295万千瓦，其中，水电2,228万千瓦，火电2,700万千瓦。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)