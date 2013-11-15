《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透香港11月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比 较.(1美元=7.7532港元 ) 美股道琼工业指数周四收高54.59,或0.35%,报15876.22点.因此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席提名人叶伦向参议院金融委员会表示，只要美国经济仍然脆弱，美联储将继续执行宽松 的货币政策。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较 港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 195.540 0.76 37717 15.161 1.21 中国铝业 8.850 1.03 54599 2.745 -0.20 中国移动 52.000 0.66 108582 80.633 0.60 中国人寿 39.900 0.61 36393 20.624 0.11 中石油 111.400 0.74 28978 8.637 0.55 中石化 82.010 0.81 21209 6.358 0.93 汇丰控股 55.210 -0.04 215655 85.611 0.60 中电信 50.500 -0.18 13670 3.915 0.91 中国联通 15.220 1.33 134872 11.800 0.86 兖州煤业 9.760 1.46 32396 7.567 0.36 华能国际 40.040 2.09 9245 7.761 1.05 南方航空 18.170 -1.03 5884 2.818 0.63 东方航空 17.100 1.12 8267 1.326 -49.78 中芯国际 3.550 -0.56 36229 0.550 0.09 (完) (整理 赵红梅)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)