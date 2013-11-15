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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 08:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月15日

路透香港11月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比
较.(1美元=7.7532港元 )

    美股道琼工业指数周四收高54.59,或0.35%,报15876.22点.因此前美国联邦储备理事会(美联储
/FED)主席提名人叶伦向参议院金融委员会表示，只要美国经济仍然脆弱，美联储将继续执行宽松
的货币政策。 
  
 公司名称            ADR代码    收盘价     涨跌幅      成交量     ADR折合每股普通股 较
 港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       195.540    0.76      37717            15.161       1.21
 中国铝业                       8.850    1.03      54599             2.745      -0.20
 中国移动                      52.000    0.66     108582            80.633       0.60
 中国人寿                      39.900    0.61      36393            20.624       0.11
 中石油                       111.400    0.74      28978             8.637       0.55
 中石化                        82.010    0.81      21209             6.358       0.93
 汇丰控股                      55.210   -0.04     215655            85.611       0.60
 中电信                        50.500   -0.18      13670             3.915       0.91
 中国联通                      15.220    1.33     134872            11.800       0.86
 兖州煤业                       9.760    1.46      32396             7.567       0.36
 华能国际                      40.040    2.09       9245             7.761       1.05
 南方航空                      18.170   -1.03       5884             2.818       0.63
 东方航空                      17.100    1.12       8267             1.326     -49.78
 中芯国际                       3.550   -0.56      36229             0.550       0.09
 (完)

 (整理　赵红梅)

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