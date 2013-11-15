《台湾重要政经日程》--11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
===================今日重要政经消息=====================
11/15(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政质询。
--12:30 三三会例会。
=================近期重要政经消息=======================
11/20(三)
--13:30 摩根资产管理2014年投资展望记会。
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/21(四)
--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。
11/22(五)
--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。
11/25(一)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
12/5(四)
--16:10 台湾央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)