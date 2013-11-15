中国股市：“新三板”扩容临近，挂牌审核与交易方式将有新动作--报载

路透上海11月15日 - 上海证券报周五报导称，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）扩大试点方案即将公布。试点范围扩大后，“新三板”在挂牌审核和交易方式上均将作出新的安排。

报导称，参加周四内部会议的主办券商方透露，国务院关于批准全国股转系统服务范围正式扩大至全国的文件已经定稿并将于近日下发。而全国股转系统新交易系统将于明年1月开始分步进行仿真测试和全网测试，新技术系统预计于明年中期正式上线，上线后全国股转系统可实现多种交易方式。

按目前安排，优化后的协议转让、做市商、集合竞价三种交易方式将分步骤上线。其中，协议转让交易拟于明年5月上线，做市商交易方式拟于明年8月上线，此前有关规则已于2月份公布。此后，全国股转系统将根据挂牌企业的具体情况，出台集合竞价交易方式的相关指引，届时集合竞价也可纳入全国股转系统交易方式范畴。

对于全国符合条件的中小企业申请到全国股转系统挂牌，将以股东人数200人为界区分审核，股东人数不满200人的企业将将由全国股转系统公司直接核准。