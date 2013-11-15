中国股市：“新三板”扩容临近，挂牌审核与交易方式将有新动作--报载

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透上海11月15日 - 上海证券报周五报导称，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）扩大试点方案即将公布。试点范围扩大后，“新三板”在挂牌审核和交易方式上均将作出新的安排。
报导称，参加周四内部会议的主办券商方透露，国务院关于批准全国股转系统服务范围正式扩大至全国的文件已经定稿并将于近日下发。而全国股转系统新交易系统将于明年1月开始分步进行仿真测试和全网测试，新技术系统预计于明年中期正式上线，上线后全国股转系统可实现多种交易方式。
按目前安排，优化后的协议转让、做市商、集合竞价三种交易方式将分步骤上线。其中，协议转让交易拟于明年5月上线，做市商交易方式拟于明年8月上线，此前有关规则已于2月份公布。此后，全国股转系统将根据挂牌企业的具体情况，出台集合竞价交易方式的相关指引，届时集合竞价也可纳入全国股转系统交易方式范畴。
对于全国符合条件的中小企业申请到全国股转系统挂牌，将以股东人数200人为界区分审核，股东人数不满200人的企业将将由全国股转系统公司直接核准。
此前，中国证监会主席肖钢表示，将加紧落实中小企业股份转让系统试点扩大至全国的具体实施方案。 业内人士普遍认为，多种交易方式实施后，全国股转系统流动性将得到明显改善，不同挂牌企业可选择更适合自身需求的交易方式。（完） (发稿 张晓翀／林琦；审校 黄凯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)