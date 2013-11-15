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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月15日

**上海证券报**

--记者获悉，上海证交所、中国证券登记结算上海分公司将于今日起，组织全市场在全天候测试环境进行个股期权业务的专项测试。这是自个股期权启动以来，首次向全市场开放测试系统。

**第一财经日报**

--山西民营银行筹备组负责人方铭表示，目前一家山西民营银行已经基本明晰股权结构，逾10家山西本地的民营企业将作为发起人，拟注册资本20亿-22亿元人民币，预计一个月之后会将方案上报至银监会。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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