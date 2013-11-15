《香港重要政经日程》--11月15日-11月25日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
==================今日重要政经消息==================
11月15日(周五)
-- 香港公布第三季外汇基金投资收益。
-- 香港公布三季度本地生产总值(GDP)。
==================近期重要政经消息==================
11月18日（周一）
-- 公布8-10月失业率。
-- 国美电器 公布三季度业绩。
-- 莎莎国际 公布中期业绩。
-- 康师傅 公布三季度业绩。
11月21日（周四）
--16:30 公布10月消费者价格指数。
-- 百盛集团 公布三季度业绩。
-- JC Group Holdings Ltd 首日挂牌交易。
11月22日（周五）
-- L'Occitane International S.A. 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)