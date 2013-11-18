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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 08:47 BJT

《台湾重要政经日程》--11月18日

===================今日重要政经消息=====================

11/18(一)

--09:00 立法院经济委员会经济部长报告及备询。

--09:00 立法院财政委员会审查财政部预算。

--09:30 国际创新创业论坛。

=================近期重要政经消息=======================

11/20(三) *--09:00 央行总裁彭淮南赴立法院专案报告。

--13:30 摩根资产管理2014年投资展望记会。

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

11/21(四)

--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。

11/22(五)

--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。

11/25(一)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。

--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。

11/26(二)

--12:30 央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。

11/29(五) *--16:30 主计总处公布第三季经济成长率统计值，10月底公布第三季经济成长率概估为升1.58%。

--12:30 央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。

12/5(四) *--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。

--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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