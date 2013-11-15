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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 08:59 BJT

全球金市：金价守住涨幅，叶伦证词提升美国维持刺激政策前景

本周稍早，金价触及四周低位1,260.89美元。本周至今金价跌0.1%。

美联储副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。

叶伦周四表示，将继续推进美联储的超宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。

对冲基金Paulson & Co第三季维持在SPDR Gold Trust 的持股，第二季曾将持股削减逾一半。(完)

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(编译/审校 王兴亚/李爽/侯向明)

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