港报社评：广验沐浴玩具，提升产品安全--星岛日报11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
消费者委员会抽样测试市面27种塑胶和木制玩具及儿童产品，发有四分一的样本所含塑化剂超过安全标准，当中有小黄鸭等3款幼儿沐浴玩具的含量，竟然超出欧美标准上限3百多倍。
塑化剂在工业制品中很普遍，塑化剂存在自然环境中，人体吸收少量并无大碍，但是，过量吸收则会影响肝肾功能以及生育机能，对胎儿和幼儿发育影响较大。
两年前台湾因为大量食品含塑化剂掀起风波，连香港也验出进口食品含剂过量要其下架。现时香港已经有法例规管食品的塑化剂含量。至于玩具中的含量，国际间近年开始规管，香港则尚待立法会审议通过。
消委会的测试结果，最令人担心的是3款最严重超标的玩具，都是以3岁以下的儿童为对象，都是沐浴玩具，塑化剂溶在水里，让人体透过皮肤吸取的程度，往往较其他玩具高，加上不少3岁以下的幼童喜欢口舐玩具，他们吸收过量塑化剂对身体发育的影响又特别大，面对的风险也特别高。消委会这次测试5款儿童沐浴玩具，只有1款没有含塑化剂。市面上还有数以百计的儿童沐浴玩具，令人忧虑今次测试结果只属冰山一角。
现时没有法例规定这些玩具要下架，其中两款玩具，因为未能通过安全测试而被海关勒令禁售，原因不是含有过量塑化剂，而是体积太小，儿童有可能不小心吞下而窒息。
消委会劝喻玩具供应商，尽快改善产品质素。与其单是劝喻，不如针对塑化剂含量最高的玩具类别进行测试，可以让家长有较多的选择参考，所产生的市场效应，将更有力推动供应商改善产品安全。
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一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)