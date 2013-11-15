港报社评：鼓励长幼共融支援贫困长者--文汇报11月15日

香港房屋协会将在筲箕湾推出首个结合出售及出租单位的混合发展住宅项目“乐融轩”，高层214个单位供出售，低层60个单位会出租予60岁或以上长者。“乐融轩”项目以优先选购单位作诱因，鼓励子女与家中长者同居一楼相互照应。不过，房协必须加强资格审查，慎防有人利用长者炒卖单位图利。同时，但社会上为数不少无立锥之地的贫困长者其实更需要支援，当局应加快兴建长者公屋。

香港的人口老化不断加剧，到2041年将高达30%。房协的“乐融轩”项目是藉提供优先选购的优惠，鼓励子女住在父母附近。然而，有关项目仅提供优先选购，对子女的经济诱因恐怕并不足够。当局理应提供更多的经济诱因，例如楼价上的折扣等，推动长幼共融的风气。

这次“乐融轩”项目位于筲箕湾的中心地段，是该区少有的新型楼盘，预计开售时会受到市场欢迎。房协在政策上将较为宽松，直系亲属、配偶父母、亲戚、以至长期照顾者，均可接受申请。可能有人会利用长者联手购入，取得优先购买权随即炒卖物业图利。房协必须加强监管，不但在交易前必须审查清楚买家与亲属的关系，在售出后也要密切留意单位出售的情况。

能够购买或入住“乐融轩”家庭，基本上都是有一定的资产。然而，现时社会上还有不少长者，又未能入住公屋，被迫入住环境极度恶劣的板间房。然而，香港目前专为长者提供的公屋并不足够，部分单身长者只能循轮候册漫长等待。当局必须加快拓地兴建公屋，并且可效法英国等经验，为长者兴建类似“长者村”的资助房屋。

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