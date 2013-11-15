港报社评：奶粉供应理而不顺政府勿再执迷不悟--明报11月15日

政府在“十一黄金周”期间，就奶粉销售情况做压力测试，结果还未公布，市面奶粉供应再出状况，发现观塘、旺角等一些地区，港爸港妈到药房甚至一些连锁店，都买不到个别牌子的奶粉。其实，澳门同样有水货客抢购奶粉，澳门政府的应对乾脆利落，港府学澳门就是了。

近日，又有家长投诉买不到个别牌子的奶粉，记者查访发现不少药房甚至连锁店都买不到美赞臣3号奶粉。业界透露，由于缺货，有人到连锁店买奶粉，然后转售给药房，零售价因而上升，即使辛苦扑得奶粉，也要付出较高价钱。

香港每年奶粉进口量都远超婴幼儿所需，香港婴幼儿每年奶粉需求量约为980万公斤，而今年1-9月进口奶粉已经接近3600万公斤，今年2月实施限奶令，奶粉需求理应减少，进口却反而增加。但事实证明，再多的奶粉不等于港爸港妈可以买得到。

本报今年2月曾经直击报道港版奶粉被私帮大规模经越南走私到广西，拨开奶粉去向的迷雾，原来走私奶粉到广西才是大手交易、大生意，但政府也无计可施。

今年1月，奶粉短缺闹得最不安时，政府出动政务司长公布应对措施，投入的人力物力实在超乎想像。况且，措施惹来诸多批评，包括被指有违自由港的形象，还激化了内地与香港的矛盾。政府还需要花多少时间、精力处理奶粉供应？

奶粉供应问题其实很简单，学澳门便可，澳门由卫生局统一发出官方“奶粉卡”，家长领取后向供应商订购奶粉，每月最多5罐，供应商一周内必须供应，轻易地就化解问题。港府仿效澳门的做法最实际，不要再死撑下去了。

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