港报社评：日本GDP增速滑落，安倍经济学响警号--信报11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
日本公布三季度 GDP初值，按季增长年率报1.9%，增速放缓，主因是消费增长不前，加上出口负增长，增加日本央行明年初采取额外宽松措施的压力，以化解4月提高消费税对经济带来的负面影响。
自安倍今年初上台后，首两季度GDP分别实现4.3%及3.8%增长，但动力到三季度已明显转弱。在福岛核电站事故后，日本至今仍需要大量能源进口，净出口持续录得赤字，9月出口同比仅增长11%。
根据三季度GDP报告，个人消费按季微弱增长0.1%；出口则下跌0.6%，当季增长主要靠政府公共投资拉动；而企业设备投资仅增长0.2%，情况没有官方预期那般乐观。
衡量资本开支的核心机械订单指标，9月按月下跌逾2%。10月家庭消费信心指数较前月大幅下滑，主要因为对薪金及就业改善信心大减。企业加薪给雇员欲迎还拒，三季度的7、8月，员工劳动现金收入连续2个月下滑。9月虽然跌势暂止，但年率仅微增0.1%，而常规薪资负增长0.3%，反映企业迄今仍不愿意增加固定工资。
明年4月安倍政府将上调消费税，预料未来两三个月，消费者会提前采购，消费增长得到短期支撑，但动力能否持续，很视乎明年初劳资双方薪资谈判的结果。
国基会上月发布全球经济展望报告，估计日本明年GDP增长为1.2%，低于发达经济体2%增幅。由于日本货币政策透过资产价格对经济的传导刺激，财富效应的作用已大幅递减，目前只能靠改善就业和增加薪资来刺激消费。虽然日本再次陷入衰退的机会不大，然而投资和消费欲振乏力，外部需求难有突破，无疑已对“安倍经济学”的成效敲响了警号。
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一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)