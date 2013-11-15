港报社评：欧洲复苏无期，欧央力救难见效--经济日报11月15日

法国上季经济再陷萎缩，市场虽曾盼欧洲呈复苏，惟无论欧猪国、欧盟龙头德法、欧洲银行业等，病情仍不断恶化。欧央行纵再出手，亦恐有心无力。

近月欧元区制造业指数等数据频报捷，惟法国昨公布第三季经济按季收缩0.1%，仅回升一季又再萎缩。欧元区通缩威胁上升、失业率续居历史高位，反映欧洲复苏乏力。

就如欧猪国，如西班牙上季经济按季升0.1%，结束连续2年收缩。惟此仅欧猪经济缩无可缩下的“死猫弹”，况且，欧猪国财赤仍高，加上经济续缩，令其国债占生产总值比例持续上升，如希腊国债占生产总值比例由去年中的149%，急弹至今年中的169%，欧猪政府难增开支谷经济，又要续削开支。

欧盟龙头德、法更恐自身难保，法国上周被标准普尔褫夺其AA+评级，降至AA，皆因其经济改革落后。且美国储局退市押后，挫伤德、法出口，德国上季经济便仅按季增0.3%，远逊第二季的0.7%。

上月底公布的调查指，欧洲银行的坏帐截至去年底达1.19万亿欧元，较前年激增千亿欧元，根本无力增放贷以撑经济。故欧洲纵捱过去年欧债生关死劫，复苏仍是水月镜花。

欧央行上周已将基准利率降至0.25厘，几难再减，惟欧央已明示仍有后着，如推新一轮长期再融资操作（LTRO）向银行放水。惟要借LTRO的多是资产质素不佳的银行，他们借得款项仅是补银行资本窟窿，非向外增放贷，无助实体经济。

欧央还可推负利率，惟难获保守的龙头德国首肯。与其问欧洲何时复苏，不如先问欧洲能否摆脱如日本般的长期迷失，若欧洲迷失持续，近月向好的欧股，恐难长撑高位。

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