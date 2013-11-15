《新兴市场重要经济事件预告》--11月15日-11月22日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月15日(五)
印度孟买--2013年银行家年会(至11月16日)。印度财政部长齐丹巴南、印度央行副总裁Harun Rashid Khan和央行总裁拉詹发表讲话。
印度孟买--第十届资本市场年会--CAPAM 2013。印度央行执行董事R. Gandhi发表讲话。
11月18日(一)
维也纳--奥地利央行举行“2013年欧洲经济一体化”会议(至11月19日)。捷克央行理事会成员Eva Zamrazilova发表讲话。
米兰--国际货币基金组织(IMF)理事Andrea Montanino和经济合作暨发展组织长期投资项目总经理Raffaele Della Croce出席公共和私有合作伙伴大会(1330)。
11月19日(二)
华盛顿--世界银行行长金墉和前以色列央行总裁费舍尔在华尔街日报大会上就“全球经济展望”讲话。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。
11月20日(三)
新德里--亚洲开发银行(ADB)常务总干事Rajat Nag计划就印度面临的挑战讲话，包括近期增长回落、货币走软和资本外流。
11月21日(四)
伊斯坦布尔--第五届亚特兰大能源与经济委员会峰会(至11月22日)。捷克财长Jan Mladek、土耳其总统莒内和财长Mehmet Simsek将参会。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
11月22日(五)
暂无重要经济事件
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 白云)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)