港报财经评论：耶伦背负双重任务--信报11月15日

耶伦背负双重任务/ 习广思

联储局委员对于退市闹分歧，引起市场各种揣测，令当局的透明度及公信力大打折扣。近日有两名联储银行总裁发表放水论，理由一是通胀距离2%目标仍很远，理由二是早前政府停运令数据不准确。然而，联储局的话事人始终是主席贝南奇，昨晚副主席耶伦到参议院听证会，但其证词在周三晚已公开，内容维持其鸽派语调，而贝南奇则强调联储局要避免通胀太低，两位均在暗示将持续量宽。贝南奇说联储局要提高警惕，避免通胀下跌，离2%目标太远，而联储局亦会继续提供必要的支持，协助人们重返就业市场。贝南奇这番话被视为支持联储局继续“放水”的意思，且回应了市场近期的意见。10月底一文提及，市场担心联储局不是要“放水”，而是要“放水”，一来失业率未达6.5%，二来通胀长期低过目标2%。经济学家KennethRogoff更指出，美国经济长期低增长，一个持续温和上升的通胀，其实没需要那么担心。

耶伦的证词有两个重点：一、目前经济表现远远落后其潜力，联储局收紧货币政策前，经济必须改善；二、一个强劲的复苏容许联储局收紧货币政策，并减低对非常规政策如买债的依赖。换言之，联储局退市前必须有更明显、强劲的复苏，那么，联储局要经济怎样才收货呢？虽然联储局给了几个指标，其中以失业率跌至6.5%这门槛最清晰，但最重要的两大任务其实是通胀和就业。耶伦的证词当中，最关键的字眼是“双重职责”，美国总统奥巴马在10月初提名耶伦时，就强调“双重职责”这一点，即要达到充分就业、维持物价稳定，也是她日后维护宽松政策的依据。在指标未达到前，耶伦可能继续“放水”到底。

周三晚标普500见新高，金价反弹，美债息稍回，新兴市场股汇止跌，市场对Dectaper预期稍为降温。恒指昨天反弹，上升185点，收报22,649点。大市成交额542亿港元，沽空比率9.6%。虽有904只股份上升，但成交不足，关键中资内银股弹不起，恒指短期考验250天线支持力。另外，港股反弹，有逾40只股份创新高，反映炒板块、炒个股格局未变，余下两个月股市续玩寻宝游戏。腾讯 业绩后股价反弹4.6%，但未穿10、50天线，整个科网板块整固未完。 ________________________________________________________________________________

欧罗宜趁低吸纳/ 苏子

前晚欧罗兑美元的走势极为反覆，在美国市早段，受到欧洲央行执委会委员Peter Praet表示，欧洲央行可以选择负存款利率及资产购买提振通胀的负面言论影响，使正在挑战10天SMA阻力的欧罗兑美元迅即暴挫至1.34关口以下。幸而汇价在触及1.3389低位后，已可回稳过来并成功吸引不少趁低吸纳盘入市，使汇价可以神奇地完全收复因Praet言论所触发的跌幅。到CME期货收市前夕，因为美国联储局副主席耶伦在听证会上的演词极为鸽派，并表示目前经济情况仍有刺激经济措施的需要，令市场相信联储局不大可能于下月宣布收水，故美元应声下挫，使正处良好上升势头的欧罗兑美元可以进一步逼近1.35心理关口，最后成功在10天SMA阻力以上收市。前晚欧罗兑美元的走势虽然反覆，但却可以清楚看到欧洲央行的负面消息对欧罗兑美元的冲击有限，市场的炒作焦点仍然极为关注联储局会否提早收水。

由于耶伦的证词对目前美元的走势较为不利，故相信欧罗兑美元即使未能在昨天亚洲市趁机突破1.35心理关口，令短线走势有回落压力，短期内亦不易成功跌破100天SMA支持。短线而言，可待欧罗兑美元稍作调整时采取趁低吸纳的策略，并以跌破100天SMA支持收市止蚀。不过，倘若欧罗兑美元稍后意外地跌破100天SMA支持收市，便要提防市况可能有变，故已持有的欧罗兑美元长仓者必须严守纪律作出止蚀的行动，届时进取者更可反手建立短仓，博汇价随后可以进一步跌破200天SMA支持，并朝着7月升幅的76.4%调整目标迈进。

昨天欧洲市美元兑日圆虽然已突破本周早段的99.8高位，但破位后却未见出现更为明显的上升动力，仅略破100心理关口，当触及100.04高位便已乏力再升，故存在假突破的可能。本周早段的99.8高位已成为短线走势的重要好淡判别位，如昨晚美元兑日圆未能企稳之上收市，今早已见回落至99.6以下波动，则出现假突破可能性便大增，暂不宜看好美元兑日圆的短期走势。如本周结束时美元兑日圆未能高收，反而更回落至99关口以下收市，令周线图呈现近似射击之星不利形态，预料下周将显着下挫。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞