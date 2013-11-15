港报财经评论：艰辛期已过，钢铁股收集--经济日报11月15日

艰辛期已过，钢铁股收集/ 余少文

城镇化除了利好水泥股外，钢铁股是另一受惠行业，尤其经过两年行业低潮，钢铁股最坏情况应该过去，未来两年可以逐渐复苏。中国内地股市昨日先跌后升，带动国企指数全日升114点或1.1%，收报10,391点，成交额降至96亿港元，70%主板H股随大市走高，主要由药业、石化、保险等股份带动；而红筹指数升57点或1.3%，收报4,431点，成交额40亿港元。尽管大市反弹，总觉得后市易跌难升，股民要小心，先观望后耐心等低位才出手，似乎是目前最佳策略，入市对象，除了水泥股可以受惠城镇化外，钢铁股也是受惠行业之一，尤其钢铁业经过过去两年低迷，相信其最坏的日子已经过去，今年开始走出低潮，明年可继续复苏。马鞍山钢铁 、鞍钢股份 和重庆钢铁 自2011年的业绩可见，盈利开始下滑，同年第四季齐齐见红，到2012年更差不多蚀足四季，但今年第二季，马钢和鞍钢开始转亏为盈，尽管重钢仍然亏损，以及马钢和鞍钢第三季盈利环比显着回落，但相信政策间接支持下，行业周期低位已结束。

钢铁股亏损，主要是产能过剩，导致价格下跌，但中金资料显示，行业固定资产增速连续两年大幅回落，2013年新增产能约3,800万吨，剔除淘汰的830万吨，净增产能2,970万吨，较去年底只增长3%。虽然中钢协统计，2013年包含在建、设计和规划的所有拟新增产能合计超过一亿吨，但在国务院第41号文件，即化解产能严重过剩矛盾的指导意见，相信部分规划的产能应难以全部建成和投产，产能投资将会进一步下滑。41号文件和十二五规划下，2017年前会有8,000万吨产能被淘汰，因为中国将环保和打压产能问题纳入地方政府政绩考核指标，将会加大地方官员的积极性。中金指出，钢企过往陷入大而不能倒的产能追逐游戏下，可以绑架银行和地方政府，但中国新政提出有偿收回土地，为钢企退出提供了一条明路，可以提高淘汰落后产能的可能性。

报告预测，建筑用钢明年可增长6.6%至4.23亿吨，制造业用钢则升1.9%至3.3亿吨，合计全年粗纲总消费量料升4.5%至7.53亿吨，增幅虽不及今年的5.5%，惟反映行业对钢铁需求维持稳定增长。至于产能利用率，料今年降至最低的78.5%后，明年回升至80.1%，到2017年可升至90%水平。

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