更正-国际油市：美国原油受叶伦表态推动涨至94美元上方，但仍因库存承压

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
(因英文原文有误，内文第二段应为“料将录得第六周周线下跌”，非“六周以来第五个周线下跌”)
路透新加坡11月15日 - 美国原油周五微涨至每桶94美元上方，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将暂时维持其宽松货币政策。
但该期货仍料将录得第六周周线下跌，受累于美国原油库存增幅高于预期。
下任美联储主席提名人选叶伦在周四对美联储的刺激措施予以支持，表示在继任后不会立即缩减购债规模。
0034GMT，美国12月原油期货 上涨0.31美元至每桶94.07美元，周四结算价小跌0.12美元。
国际能源署(IEA)周四表示，石油市场供给情况短期来看良好，但未来几个月由于需求季节性上升和部分石油输出国组织(OPEC)成员国生产遇阻，油价可能会上升。
根据美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据，美国上周原油库存增加260万桶，馏分油库存下降至1.17亿桶。
伊拉克高级官员周四表示，该国南部油田发生暴力抗议活动后，政府迅速采取行动平息事态，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 料下周恢复工作。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 李爽)
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一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。