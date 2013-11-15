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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 17:04 BJT

更正-国际油市：美国原油受叶伦表态推动涨至94美元上方，但仍因库存承压

(因英文原文有误，内文第二段应为“料将录得第六周周线下跌”，非“六周以来第五个周线下跌”)

路透新加坡11月15日 - 美国原油周五微涨至每桶94美元上方，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将暂时维持其宽松货币政策。

但该期货仍料将录得第六周周线下跌，受累于美国原油库存增幅高于预期。

下任美联储主席提名人选叶伦在周四对美联储的刺激措施予以支持，表示在继任后不会立即缩减购债规模。

0034GMT，美国12月原油期货 上涨0.31美元至每桶94.07美元，周四结算价小跌0.12美元。

国际能源署(IEA)周四表示，石油市场供给情况短期来看良好，但未来几个月由于需求季节性上升和部分石油输出国组织(OPEC)成员国生产遇阻，油价可能会上升。

根据美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据，美国上周原油库存增加260万桶，馏分油库存下降至1.17亿桶。

伊拉克高级官员周四表示，该国南部油田发生暴力抗议活动后，政府迅速采取行动平息事态，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 料下周恢复工作。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 李爽)

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