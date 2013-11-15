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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 09:14 BJT

美国债市：11月13日止当周外国央行增持美国公债，减持机构债--FED

路透纽约11月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至11月13日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加24.33亿美元，至3.323兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周增加48.78亿美元，至2.963兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周减少28.46亿美元，至3,178.41亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选 (here)(完) (编译 李爽 审校 白云)

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