《中国重要政经日程》--11月15日

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
============================今日重要政经日程=======================
11/15（周五）
--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。
--美国总统特别代表、财政部长雅各布·卢将于15日至16日访华。
============================近期重要政经日程=======================
11/17（周日）
*--国务委员杨洁篪将于17日-19日访问韩国。
11/18（周一）
*--习近平主席特使、民政部部长李立国将于18日-20日赴科威特出席第三届阿拉伯-非洲峰会。
11/19（周二）
--第七届(2013)卖方分析师水晶球奖在北京颁奖。
11/20（周三）
--中国创新营销峰会在北京举行。
--第四轮中欧高级别战略对话将在北京举行。
--第九届中国企业社会责任国际论坛将在北京举行。
11/21（周四）
--第十六次中欧领导人会晤将在北京举行。
11/23（周六）
--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/25（周一）
--2013新浪金麒麟论坛在北京举行
11/27（周三）
--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日
11/28（周四）
--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/5(周四)
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀；审校)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)