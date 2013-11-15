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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 09:23 BJT

《中国重要政经日程》--11月15日

============================今日重要政经日程=======================

11/15（周五）

--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。

--美国总统特别代表、财政部长雅各布·卢将于15日至16日访华。

============================近期重要政经日程=======================

11/17（周日）

*--国务委员杨洁篪将于17日-19日访问韩国。

11/18（周一）

*--习近平主席特使、民政部部长李立国将于18日-20日赴科威特出席第三届阿拉伯-非洲峰会。

11/19（周二）

--第七届(2013)卖方分析师水晶球奖在北京颁奖。

11/20（周三）

--中国创新营销峰会在北京举行。

--第四轮中欧高级别战略对话将在北京举行。

--第九届中国企业社会责任国际论坛将在北京举行。

11/21（周四）

--第十六次中欧领导人会晤将在北京举行。

11/23（周六）

--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。

11/25（周一）

--2013新浪金麒麟论坛在北京举行

11/27（周三）

--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日

11/28（周四）

--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行

11/29（周五）

--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

12/5(周四)

--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。

12/7（周六）

--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。

--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行

12/12(周四)

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀；审校)

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