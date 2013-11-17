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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--11月18日****

路透11月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月18日(一)
    0900    欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)             9月     盈余140  盈余120
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余174
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流入123
    1000    欧元区贸易收支(亿欧元)                             9月     顺差100   顺差71
    1400    美国整体资本净流动(亿美元)                         9月       --    净流出29
    1500    美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          11月       56          55

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    11月15日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     现值      预估值
    0900    意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                       9月  顺差4.72         --     
                  全球贸易收支(亿欧元)                              顺差7.94         --     
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)        10月终值     -0.1%       -0.1%       
                                      (较上年同期)                     +0.7%       +0.7%       
    1330    美国纽约联邦储备银行制造业指数                    11月    负2.21      正5.00
    1330    美国进口价格                                      10月     -0.7%       -0.4%       
                出口价格                                               -0.5%       +0.1%       
    1330    加拿大制造业销售                                   9月     +0.6%       +0.5%       
    1415    美国工业生产(较前月)                              10月     -0.1%       +0.2%       
              制造业产出(较前月)                                       +0.3%       +0.3%       
                     产能利用率                                        78.1%       78.3%       
    1500    美国批发(趸售)库存                                 9月     +0.4%       +0.4%       
                      趸售销售                                         +0.6%       +0.3%       
    1530    美国ECRI经济领先指标                       11月8日当周     131.1         --  
    
    11月17日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      现值      预估值
    2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                  10月     -1.4%         --
                                (较上年同期)                           -0.4%         --
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月房屋开工年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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