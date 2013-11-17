主要国家经济指标预测--11月18日****

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透11月18日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月18日(一) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 9月 盈余140 盈余120 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余174 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入123 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差100 顺差71 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出29 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 56 55 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 顺差4.72 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差7.94 -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 负2.21 正5.00 1330 美国进口价格 10月 -0.7% -0.4% 出口价格 -0.5% +0.1% 1330 加拿大制造业销售 9月 +0.6% +0.5% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 -0.1% +0.2% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.3% 产能利用率 78.1% 78.3% 1500 美国批发(趸售)库存 9月 +0.4% +0.4% 趸售销售 +0.6% +0.3% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月8日当周 131.1 -- 11月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -1.4% -- (较上年同期) -0.4% -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月房屋开工年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度