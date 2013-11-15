美股业绩：应用材料第四财季营收超预期，受制造商客户需求带动

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
除晶片生产设备外，应用材料还为平板显示器、太阳能光伏产品以及相关行业提供制造设备和服务。
公司财报称，截止10月底一季的净利为1.83亿美元，合每股盈余(EPS)为0.15美元，上年同期净亏5.15亿，每股亏损0.42美元。
公司第四季扣除特殊项目的EPS为0.19美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股盈余0.18美元。
第四季营收为19.9亿美元，高于上年同期的16.5亿。
公司预计当前一季营收较前季增幅介于3-10%，按中点计算营收额约为21.2亿美元。
分析师原先预计第四季营收为19.74亿美元，其第一季营收预估为21.93亿。
公司预计当前一季的未经公认会计原则(GAAP)调整的摊薄EPS介于0.20-0.24美元，分析师预估为0.23美元。
应用材料股价在盘后交易中下跌0.51%，之前在Nasdaq常规交易时段收跌0.62%。(完)
(编译 朱晓军/郑茵 审校 李爽/张若琪)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)