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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 10:01 BJT

美股业绩：应用材料第四财季营收超预期，受制造商客户需求带动

除晶片生产设备外，应用材料还为平板显示器、太阳能光伏产品以及相关行业提供制造设备和服务。

公司财报称，截止10月底一季的净利为1.83亿美元，合每股盈余(EPS)为0.15美元，上年同期净亏5.15亿，每股亏损0.42美元。

公司第四季扣除特殊项目的EPS为0.19美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股盈余0.18美元。

第四季营收为19.9亿美元，高于上年同期的16.5亿。

公司预计当前一季营收较前季增幅介于3-10%，按中点计算营收额约为21.2亿美元。

分析师原先预计第四季营收为19.74亿美元，其第一季营收预估为21.93亿。

公司预计当前一季的未经公认会计原则(GAAP)调整的摊薄EPS介于0.20-0.24美元，分析师预估为0.23美元。

应用材料股价在盘后交易中下跌0.51%，之前在Nasdaq常规交易时段收跌0.62%。(完)

(编译 朱晓军/郑茵 审校 李爽/张若琪)

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