版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 09:41 BJT

日本股市：日经指数触六个月高位，且有望创四年来最大单周涨幅

路透东京11月15日 - 日股日经指数周五早盘中升穿15,000点关口，为六个月来首次，因企业季报强劲支撑金融股，日圆兑美元跌至两个月低位亦令出口股受益。

企业业绩优于预期或上调财测帮助提振金融股，三菱UFJ金融集团 涨0.9%，瑞穗金融集团 升1.9%，第一生命保险 劲扬3.4%。

三菱UFJ金融集团是主板成交量第五高个股。

日经指数 涨1.1%报15,038.43点，本周该股指升6.7%，有望创2009年12月来最大单周涨幅。

东证股价指数 涨1%报1,231.15点，成交量是过去90天全天成交均值的28%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐