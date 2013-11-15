日本股市：日经指数触六个月高位，且有望创四年来最大单周涨幅

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透东京11月15日 - 日股日经指数周五早盘中升穿15,000点关口，为六个月来首次，因企业季报强劲支撑金融股，日圆兑美元跌至两个月低位亦令出口股受益。
企业业绩优于预期或上调财测帮助提振金融股，三菱UFJ金融集团 涨0.9%，瑞穗金融集团 升1.9%，第一生命保险 劲扬3.4%。
三菱UFJ金融集团是主板成交量第五高个股。
日经指数 涨1.1%报15,038.43点，本周该股指升6.7%，有望创2009年12月来最大单周涨幅。
东证股价指数 涨1%报1,231.15点，成交量是过去90天全天成交均值的28%。(完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)