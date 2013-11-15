《焦点》中国北方雾霾天气威胁全球煤炭项目

根据里昂证券计算，煤炭的铁路运输量增加，将使未来两到三年中国包括增值税在内的电煤平均生产成本每吨下降10-15美元，至每吨80-90美元。

**戒除煤炭依赖症**

电力需求增长已经落后于经济的增长，路透根据统计部门的数据计算，中国能源消费增长与GDP增幅之比约为0.7。在2005-2012年期间这个比率平均为1.1。

水电、核电以及燃气发电急速发展，使火力发电的比重从2007年的78%降至今年的73%，而且还将进一步降低。

当前的目标是，水电装机容量每年增长6%左右，到2015年达到290千兆瓦，核电能力到2020年增加三倍达到58千兆瓦，燃气发电能力到2015年翻一番达到56千兆瓦。

而中国电力企业联合会规划与统计信息部主任刘向东表示，火力发电能力预计年增长仅4%，为2005-2011年期间增幅的一半。

“中国的污染问题十分严重，因此不管价格多贵，他们在交通和电力方面都要更多地改用天然气，”瑞士贸易公司维多的执行长Ian Taylor对路透表示。

“这将大大减少煤炭的使用。我个人担心，由于需求下降远远快于我们的预期，煤炭将会遇到问题。”(完)