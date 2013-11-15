全球能源：壳牌与中石化联手在中国中部地区勘探页岩气

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
中国的页岩气开发仍处于初级阶段，目前的探井数量还不到150口，多数在四川盆地以内或周边地区。商业化开采的规模非常小。
在四川，壳牌正与中石油 合作，在抚顺-永川气田进行评价钻探。两家公司考虑在2014年之后开始商业化开采。
壳牌在去年3月签订了第一份在中国的页岩气生产合作协议，开发四川的页岩气资源。公司希望能够抢占先机，使自己在这场页岩气革命中获取最大收益。页岩气革命已经让美国的能源市场为之改观。
壳牌中国公司发言人在电子邮件中称，今年在中国上游业务的10亿美元投资中有很多投向了四川。
壳牌一位前高管去年曾表示，公司计划在中国的页岩气勘探方面每年至少要投这么多钱。(完)
(编译 石冠兰/郑茵 审校 屈桂娟)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)