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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 10:42 BJT

全球能源：壳牌与中石化联手在中国中部地区勘探页岩气

中国的页岩气开发仍处于初级阶段，目前的探井数量还不到150口，多数在四川盆地以内或周边地区。商业化开采的规模非常小。

在四川，壳牌正与中石油 合作，在抚顺-永川气田进行评价钻探。两家公司考虑在2014年之后开始商业化开采。

壳牌在去年3月签订了第一份在中国的页岩气生产合作协议，开发四川的页岩气资源。公司希望能够抢占先机，使自己在这场页岩气革命中获取最大收益。页岩气革命已经让美国的能源市场为之改观。

壳牌中国公司发言人在电子邮件中称，今年在中国上游业务的10亿美元投资中有很多投向了四川。

壳牌一位前高管去年曾表示，公司计划在中国的页岩气勘探方面每年至少要投这么多钱。(完)

(编译 石冠兰/郑茵 审校 屈桂娟)

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