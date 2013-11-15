台湾汇市：台币盘初实质价格略趋弱，叶伦谈话符合预期

路透台北11月15日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价稳中略略走弱。美联储(FED)主席继任人选叶伦上日于国会听证谈话符合市场预期，韩元 等主要亚币早盘表现中性，台币亦未脱离上日交投区太远，料今日交投趋于平稳。

汇银人士指出，早盘外资仍站在美元买方，令台币稍稍偏弱，但也有出口商抛汇抑制台币贬幅，令台币于窄幅区间来回。市场下一步待确认叶伦能否顺利成为FED主席，以及回归美国经济基本面，11月的非农数据为下一波的观察重点。

〞虽然亚股看起来都涨了，但国际汇市没有太大变化，台币还是不太动。〞一位本地银行人士说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价和上日相差不大。美元/台币指标一个月期 早盘报价约在29.538/29.553间，上日收盘在29.545。

本地时间10:10时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高3.9分报29.567。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.560-29.580，上交易日则落在29.535-29.570。

美联储副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。

交易员观察市场最新动态：

* 外资倾向美元买方，出口商亦有卖盘

* 消息面获得厘清，对汇市看来影响中性

* 韩元、坡元 早盘亦持于窄幅区间

* 台股 走升，但外资不见大量汇入

* 美元指数 早盘在81.010附近游走

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.550-29.580

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