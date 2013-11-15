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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 10:17 BJT

台湾债市：叶伦讲话未令殖利率破区间低点，狭幅整理格局料持续

路透台北11月15日 - 台湾公债殖利率周五盘初微幅走低，因美联储主席提名人叶伦的讲话巩固了维持经济刺激计划不变的预期。由于此论调并未出乎市场意料之外，使得殖利率仍维持在近期区间震荡格局。

交易商认为，叶伦基本上还是维持着柏南克的政策，只是从她的发言内容解读，觉得缩减QE规模的时程会延后，更不用提何时会开始升息了。况且台湾经济基本面不佳，此将有助于殖利率压在低档。料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.11-1.14%、10年增额券102/10R则在1.70-1.74%。

“叶伦的说法是利多，不过殖利率没有跌破昨日低点，还是区间格局。”一位证券商交易员称。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。

观察市场最新动态：

* 公债殖利率并未跌破昨日低点，盘势未脱区间整理格局

* 债市交易量自昨日又逐渐萎缩，恐不利交易

* 实质买盘近期逢殖利率反弹即小幅承接，对筹码安定有利

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.11-1.14%

* 102/10R：1.70-1.74%

本地时间10:09时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌0.55基点报1.1245%

* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌0.50基点报1.7185%

*

以下为最新相关报导链接：

* 《专题新闻快速浏览》--叶伦参议院作证，支持刺激举措

* 《美债周五展望》公债价格上涨，叶伦支持美联储现有刺激计划

* 《综述》美国贸易及就业数据凸显经济前景低迷 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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