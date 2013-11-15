台湾债市：叶伦讲话未令殖利率破区间低点，狭幅整理格局料持续

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透台北11月15日 - 台湾公债殖利率周五盘初微幅走低，因美联储主席提名人叶伦的讲话巩固了维持经济刺激计划不变的预期。由于此论调并未出乎市场意料之外，使得殖利率仍维持在近期区间震荡格局。
交易商认为，叶伦基本上还是维持着柏南克的政策，只是从她的发言内容解读，觉得缩减QE规模的时程会延后，更不用提何时会开始升息了。况且台湾经济基本面不佳，此将有助于殖利率压在低档。料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.11-1.14%、10年增额券102/10R则在1.70-1.74%。
“叶伦的说法是利多，不过殖利率没有跌破昨日低点，还是区间格局。”一位证券商交易员称。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。
观察市场最新动态：
* 公债殖利率并未跌破昨日低点，盘势未脱区间整理格局
* 债市交易量自昨日又逐渐萎缩，恐不利交易
* 实质买盘近期逢殖利率反弹即小幅承接，对筹码安定有利
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.11-1.14%
* 102/10R：1.70-1.74%
本地时间10:09时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌0.55基点报1.1245%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌0.50基点报1.7185%
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以下为最新相关报导链接：
* 《专题新闻快速浏览》--叶伦参议院作证，支持刺激举措
* 《美债周五展望》公债价格上涨，叶伦支持美联储现有刺激计划
* 《综述》美国贸易及就业数据凸显经济前景低迷 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)