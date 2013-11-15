中国债市动态：10年国债收益率向六年高点迈进，国债期货连续三日创新低

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透上海11月15日 - 受持续悲观的预期和渐紧的资金面压制，中国银行间债市具有指标意义的10年期国债收益率周五再上新阶，早盘在4.55%附近有成交，进一步迫近六年高点，国债期货则连续第三日创下新低。
在跳涨逾百基点(bp)的七天期回购加权利率带动下，IRS早盘亦全线走升。交易员称，利好因素遥遥无期，市场情绪极为低落，收益率续涨空间无法预测。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线中，10年品种 ，最近一次高点是2008年8月11日的4.5596%；下一个则是2007年11月16日的4.5974%。
华南一银行交易员称，据其了解，流动性颇佳的10年国债指标券130018，早盘在4.55%位置有成交，较上日尾盘涨约5个bp。频受打击之下，“(收益率涨)多少已经麻木了。”
因成交和录入系统会有一定时间差，剩余期限约9.77年的130018券现有成交 中，早盘最高收益率暂为4.54%。上日尾盘为4.50%。
与资金面变化联系更紧密的利率互换市场上，七天回购基准的各期限IRS普涨，其中一年期至4.52%附近，涨约7个bp。
至于后市，多数交易员预期悲观。上海一银行交易员认为，“今年就这样了，应该没什么机会了。”
一级市场走势亦不乐观。今日招标的50年国债，中标利率5.31%，较最新的同期限中债到期收益率曲线 高约25个bp。
五年期国债期货主力合约 早盘收报91.410元人民币，跌0.246元，或0.27%。盘中最低探至91.29元，连续第三日创新低。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)