金属期市：铜价上涨，但料创近三个月以来最大周线跌幅

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
期铜价格周四触及每吨6,940美元，为8月7日来最低。本周期铜或下跌2%左右。
上海期货交易所主力2月期铜合约 上涨0.34%，报每吨50,690元人民币。
期镍价格 本周或收低1.2%，本月迄今跌幅近6%，逆转了上月末空头回补引发的技术性反弹。
美联储副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。
欧元区第三季经济成长几乎陷入停滞，法国经济复苏后继乏力，德国经济成长放缓。 (完)
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(编译 侯向明； 审校 w2)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)