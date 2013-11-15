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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 10:33 BJT

金属期市：铜价上涨，但料创近三个月以来最大周线跌幅

期铜价格周四触及每吨6,940美元，为8月7日来最低。本周期铜或下跌2%左右。

上海期货交易所主力2月期铜合约 上涨0.34%，报每吨50,690元人民币。

期镍价格 本周或收低1.2%，本月迄今跌幅近6%，逆转了上月末空头回补引发的技术性反弹。

美联储副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。

欧元区第三季经济成长几乎陷入停滞，法国经济复苏后继乏力，德国经济成长放缓。 (完)

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(编译 侯向明； 审校 w2)

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