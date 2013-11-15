欧元区金融：德国央行警告利率长期维持低档平添金融稳定风险

低利率加之流动性供应充裕，使得削弱政府及其银行业者之间关联的难度加大，而主权券享受的监管优待加剧了这种趋势。

“实际上，在一些欧洲国家，这种‘恶性循环’最近已经得到进一步控制，”德国央行说，并再度呼吁中期内废除政府公债不具风险的待遇。

当银行陷入困境并要求政府救援时就发生恶性循环，反过来这会削弱政府债券，因为许多债券都掌握在受困银行手中。

“流动性供应充裕也支持这些银行的这种业务模式，即资金来源不是稳定的，来自民间的。”德国央行表示。“这羁绊欧洲银行体系进行必要的结构性转变，甚至会向错误的方向引导。”

德国央行称，在一些危机国家，公共和民间债务人出现紧急情况，仍是德国银行业面临的重要风险之一。