欧元区金融：德国央行警告利率长期维持低档平添金融稳定风险

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
低利率加之流动性供应充裕，使得削弱政府及其银行业者之间关联的难度加大，而主权券享受的监管优待加剧了这种趋势。
“实际上，在一些欧洲国家，这种‘恶性循环’最近已经得到进一步控制，”德国央行说，并再度呼吁中期内废除政府公债不具风险的待遇。
当银行陷入困境并要求政府救援时就发生恶性循环，反过来这会削弱政府债券，因为许多债券都掌握在受困银行手中。
“流动性供应充裕也支持这些银行的这种业务模式，即资金来源不是稳定的，来自民间的。”德国央行表示。“这羁绊欧洲银行体系进行必要的结构性转变，甚至会向错误的方向引导。”
德国央行称，在一些危机国家，公共和民间债务人出现紧急情况，仍是德国银行业面临的重要风险之一。
德国央行称，在船运贷款、证券化和为外国商业地产融资的贷款方面，德国银行业者面临的违约风险尤其高。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 张荻/田建华)
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。