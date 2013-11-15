美国经济：费城联储总裁普洛瑟呼吁FED只有通胀稳定的单一任务

路透华盛顿11月14日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该是有对抗通胀的单一任务，而不是目前专注于物价稳定和就业的双重任务。

普洛瑟表示，调整美联储的任务，并对其运作有明确的界定，将可改善货币政策的作用。在决策者寻求新的工具来应对金融危机和后续局势后，货币政策已经过度延伸而变形了。

他并称，试图要求央行做太多的工作，造成讯息传达不明，且做决策时有自由裁量之虞，决策官员可能会调整目标。

“我认为，美联储的货币政策重新界定在只专注或至少主要专注在物价稳定，这将是比较好的作法，”普洛瑟在卡托研究所(Cato Institute)有关美联储角色的会议上表示。

普洛瑟表示，美联储应该要把资产购买限制在美国政府债券，卖出其投资组合中的所有抵押贷款证券。普洛瑟长期来一直抨击美联储的买债计划。

他并称，美联储在制定政策时也要遵循严格的规定，以限制决策者的自由裁量权，并让他们更能负起责任。

举例来说，美联储在其给国会的例行报告中，可能概述在正常时期将会如何执行政策，如果脱轨的话，将强迫解释其打算如何重回原订路线。

“我的感觉是，美联储在试图就其当前和未来政策路线提供明确和透明化的指导方针时，近来之所以面临困难，是因为决策仍想要在制定货币政策上保有自由裁量的作法，”普洛瑟表示。