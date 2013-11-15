美国经济：费城联储总裁普洛瑟呼吁FED只有通胀稳定的单一任务

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
路透华盛顿11月14日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该是有对抗通胀的单一任务，而不是目前专注于物价稳定和就业的双重任务。
普洛瑟表示，调整美联储的任务，并对其运作有明确的界定，将可改善货币政策的作用。在决策者寻求新的工具来应对金融危机和后续局势后，货币政策已经过度延伸而变形了。
他并称，试图要求央行做太多的工作，造成讯息传达不明，且做决策时有自由裁量之虞，决策官员可能会调整目标。
“我认为，美联储的货币政策重新界定在只专注或至少主要专注在物价稳定，这将是比较好的作法，”普洛瑟在卡托研究所(Cato Institute)有关美联储角色的会议上表示。
普洛瑟表示，美联储应该要把资产购买限制在美国政府债券，卖出其投资组合中的所有抵押贷款证券。普洛瑟长期来一直抨击美联储的买债计划。
他并称，美联储在制定政策时也要遵循严格的规定，以限制决策者的自由裁量权，并让他们更能负起责任。
举例来说，美联储在其给国会的例行报告中，可能概述在正常时期将会如何执行政策，如果脱轨的话，将强迫解释其打算如何重回原订路线。
“我的感觉是，美联储在试图就其当前和未来政策路线提供明确和透明化的指导方针时，近来之所以面临困难，是因为决策仍想要在制定货币政策上保有自由裁量的作法，”普洛瑟表示。
普洛瑟属通胀鹰派，今年在联邦公开市场委员会(FOMC)的政策制定上没有投票权。他在准备好的评论稿中并未对经济或货币政策前景发表看法。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变