澳新汇市：澳新货币兑日圆劲扬，兑美元小幅走高

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
周四，日本财务大臣麻生太郎称，像其他国家一样，日本必须将干预汇率保留为政策工具之一，并随时准备在市场波动过度时采取行动。
澳元兑美元 小涨至0.9333美元，脱离本周低位0.9260。
不过，澳元仍有可能连续第四周收低。走势图显示，澳元困在100日移动均线切入位0.9270和55日移动均线切入位0.9410美元之间。
一家欧系银行的交易员指出，澳元目前处于盘整模式，预计澳元近期将跌破0.9200美元。
他还称，大家的基本想法是澳洲央行希望澳元下跌，并秉持偏向宽松的政策立场。
新西兰元兑美元 守在0.8283美元附近，本周走势振荡，周内的低位和高位分别在0.8166和0.8355美元。本周周线有可能收高0.5%。
新西兰元支撑位料先后在0.8230和0.8200美元，阻力位先后在0.8300和0.8360美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 李婷仪)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)