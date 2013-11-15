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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 10:35 BJT

澳新汇市：澳新货币兑日圆劲扬，兑美元小幅走高

周四，日本财务大臣麻生太郎称，像其他国家一样，日本必须将干预汇率保留为政策工具之一，并随时准备在市场波动过度时采取行动。

澳元兑美元 小涨至0.9333美元，脱离本周低位0.9260。

不过，澳元仍有可能连续第四周收低。走势图显示，澳元困在100日移动均线切入位0.9270和55日移动均线切入位0.9410美元之间。

一家欧系银行的交易员指出，澳元目前处于盘整模式，预计澳元近期将跌破0.9200美元。

他还称，大家的基本想法是澳洲央行希望澳元下跌，并秉持偏向宽松的政策立场。

新西兰元兑美元 守在0.8283美元附近，本周走势振荡，周内的低位和高位分别在0.8166和0.8355美元。本周周线有可能收高0.5%。

新西兰元支撑位料先后在0.8230和0.8200美元，阻力位先后在0.8300和0.8360美元。(完)

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