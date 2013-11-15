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债券 | 2013年 11月 15日 星期五 10:42 BJT

标题新闻：第三季美国家庭债务增1.1%至11.28万亿美元，季度增幅为逾五年最大--纽约联储

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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