表格：欧元区10月HICP终值较前月下降0.1%，较上年同期升0.7%

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
路透布鲁塞尔11月15日 - 欧盟统计局公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下降0.1%，较上年同期上升0.7%。
欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--
2013 10月 9月 8月 7月 12年10月 13年10月 13年10月
整体 1000.0 0.7 1.1 1.3 1.6 2.5 1.6 -0.1
扣除能源 890.4 1.0 1.4 1.6 1.6 1.8 1.6 0.0
扣除能源
和未加工食品 816.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.6 1.4 0.1
扣除烟草 975.8 0.6 1.0 1.2 1.5 2.4 1.5 -0.1(完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。