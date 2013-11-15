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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 18:14 BJT

表格：欧元区10月HICP终值较前月下降0.1%，较上年同期升0.7%

路透布鲁塞尔11月15日 - 欧盟统计局公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下降0.1%，较上年同期上升0.7%。

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 10月 9月 8月 7月 12年10月 13年10月 13年10月

整体 1000.0 0.7 1.1 1.3 1.6 2.5 1.6 -0.1

扣除能源 890.4 1.0 1.4 1.6 1.6 1.8 1.6 0.0

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.6 1.4 0.1

扣除烟草 975.8 0.6 1.0 1.2 1.5 2.4 1.5 -0.1(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)

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