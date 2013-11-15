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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月15日

路透伦敦11月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           451,650         -4,075
    锡            11,555           -205
    铅           236,675           持平
    锌           998,200         -4,525
    铝         5,299,650        -10,050
    镍           244,818         +1,668
    铝合金        60,600            -20
    NASAAC        94,500           -620
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布               品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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