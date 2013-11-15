中国证券：证监会将修改完善现行分红制度，不断提高分红水平

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透北京11月15日 - 中国证监会表示，将要求上市公司健全分红决策程序和机制，对现行分红制度进一步修改、补充和完善，加大对未按规定分红和有能力但长期不分红公司的监管约束，不断提高分红水平，稳定市场预期。
中国证监会微博周四稍晚指出，下一步将要求上市公司在章程中明确现金分红政策，予以充分信息披露并强化其先前分红承诺与执行的一致性；同时支持国有上市公司提高分红水平，制定差异化的现金分红政策以及采取多元化方式回报投资者。
证监会还将配合财政部、税务总局实施新的上市公司股息红利税收政策，按照投资者持股期限实行差别化税率。
中国上市公司目前存在现金分红高度集中于少数优质公司、分红的连续性和稳定性不足、分红回报方式较为单一、结构不够合理等问题。2010年至2012年，境内实施现金分红的上市公司家数占比已从50%提高至68%，现金分红比例由18%提高至24%。（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)