更新版 1-新债招标：中国50年国债中标利率创新高，弱市中机构寻求利率保护

* 50年期固息国债中标利率5.31%稍高于预期

* 创下20-50年超长债招标票面利率历史新高

* 弱市中机构寻求利率保护意愿较强 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京11月15日 - 中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率稍高于预期，且不出意料的创下历史高位。在现券收益率绵绵攀升情况下，考虑今日新债期限过长，机构寻求利率保护的意愿较强，导致中标利率大幅高于相关现券估值。

业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的200亿元人民币50年期固息国债，中标利率为5.31%，此前市场预测均值为5.29%，该期债投标倍数为1.51倍。

该中标利率创下20年-50年超长期限国债发行票面利率新峰值。中债登数据显示，此前票面利率高点是2008年8月招标的20年期国债080013券 ，中标利率4.94%。

“5.31%比估值是高了不少，但以目前的市场行情看，这个利率水平还是比较正常的，...需求比预想的要好一些，我觉得应该还是有一些保险机构参与了。”北京一保险机构债券分析师称。

上海一参与投标的银行交易员表示，如果考虑税收因素，这期50年国债的收益率可以上到7%，那就超过了不少信用债的收益水平，但两者风险权重不同，所以这期国债收益率还是不错的。

此前财政部于5月中旬发行了一期50年期的记账式国债 ，发行规模200亿元，票面利率4.24%，认购倍数2.13倍。该期债最新中债估值 为5.0537%。中债登固息国债到期收益率曲线 显示，50年品种最新收益率为5.0568%。

市况不佳，债市一级在磕磕绊绊中渡过一周。利率债发行方面，多期新债发行利率(收益率)创下了历史新高，且中国农业发展银行周二下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)出现流标。

今日新债为财政部今年第24期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。