更新版 1-新债招标：中国50年国债中标利率创新高，弱市中机构寻求利率保护

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
* 50年期固息国债中标利率5.31%稍高于预期
* 创下20-50年超长债招标票面利率历史新高
* 弱市中机构寻求利率保护意愿较强 (新增交易员评论和更多背景)
路透北京11月15日 - 中国财政部周五招标的50年期固息国债中标利率稍高于预期，且不出意料的创下历史高位。在现券收益率绵绵攀升情况下，考虑今日新债期限过长，机构寻求利率保护的意愿较强，导致中标利率大幅高于相关现券估值。
业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的200亿元人民币50年期固息国债，中标利率为5.31%，此前市场预测均值为5.29%，该期债投标倍数为1.51倍。
该中标利率创下20年-50年超长期限国债发行票面利率新峰值。中债登数据显示，此前票面利率高点是2008年8月招标的20年期国债080013券 ，中标利率4.94%。
“5.31%比估值是高了不少，但以目前的市场行情看，这个利率水平还是比较正常的，...需求比预想的要好一些，我觉得应该还是有一些保险机构参与了。”北京一保险机构债券分析师称。
上海一参与投标的银行交易员表示，如果考虑税收因素，这期50年国债的收益率可以上到7%，那就超过了不少信用债的收益水平，但两者风险权重不同，所以这期国债收益率还是不错的。
此前财政部于5月中旬发行了一期50年期的记账式国债 ，发行规模200亿元，票面利率4.24%，认购倍数2.13倍。该期债最新中债估值 为5.0537%。中债登固息国债到期收益率曲线 显示，50年品种最新收益率为5.0568%。
市况不佳，债市一级在磕磕绊绊中渡过一周。利率债发行方面，多期新债发行利率(收益率)创下了历史新高，且中国农业发展银行周二下午招标的三年增发债(剩余期限1.01年)出现流标。
今日新债为财政部今年第24期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债11月18日开始计息，11月18日至11月20日进行分销，11月22日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)