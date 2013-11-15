香港个股：东方海外下月中上调亚欧航线(西行)运费，每标箱加755美元

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透香港11月15日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将由12月15日起上调所有由远东（不包括日本）西行至北欧、地中海及黑海航线的货运收费，每标准箱（TEU）一律增加755美元。
东方海外在其网页(www.oocl.com)宣布运费调整。公司上一次是于本月1日上调同一航线运费，每标准箱加975美元。
东方海外周五早盘中段股价升0.51%，报39.55港元。（完） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)