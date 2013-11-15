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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 10:51 BJT

香港个股：东方海外下月中上调亚欧航线(西行)运费，每标箱加755美元

路透香港11月15日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将由12月15日起上调所有由远东（不包括日本）西行至北欧、地中海及黑海航线的货运收费，每标准箱（TEU）一律增加755美元。

东方海外在其网页(www.oocl.com)宣布运费调整。公司上一次是于本月1日上调同一航线运费，每标准箱加975美元。

东方海外周五早盘中段股价升0.51%，报39.55港元。（完） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)

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