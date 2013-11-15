全球经济：IMF认为新加坡需要缩小经常账顺差规模

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
不过IMF称新加坡需注意近几年信贷及房价快速上升所带来的风险，并称新加坡越来越容易受突发性宏观经济因素及利率周期的影响。
“在利率极低之下风险明显增加，不过似乎还属可控，但要到周期反转时才能印证结果，”IMF说。
IMF建议新加坡要求银行业实施抗周期资本缓冲的规定，并加大监管银行的信贷风险以及外汇流动性业务。
IMF预估明年新加坡核心通胀将从今年的1.9%升至2.8%，达到2008年以来最高。
核心通胀系扣除汽车成本及住宿，因这些因素较容易受政策影响而波动。
部分经济及金融指标变化如下表，变动单位为%，2013年和2014年数据为预估值：
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
GDP成长率 14.8 5.2 1.3 3.5 3.5
CPI通胀 2.8 5.2 4.6 2.5 3.1
核心通胀 1.5 2.2 2.5 1.9 2.8
政府预算盈余-整体收支 5.4 9.0 8.0 5.8 5.2
(相当于GDP的百分比)
经常帐盈余
(相当于GDP的百分比) 26.8 24.6 18.6 18.3 17.5 (完)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)