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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 11:28 BJT

全球经济：IMF认为新加坡需要缩小经常账顺差规模

不过IMF称新加坡需注意近几年信贷及房价快速上升所带来的风险，并称新加坡越来越容易受突发性宏观经济因素及利率周期的影响。

“在利率极低之下风险明显增加，不过似乎还属可控，但要到周期反转时才能印证结果，”IMF说。

IMF建议新加坡要求银行业实施抗周期资本缓冲的规定，并加大监管银行的信贷风险以及外汇流动性业务。

IMF预估明年新加坡核心通胀将从今年的1.9%升至2.8%，达到2008年以来最高。

核心通胀系扣除汽车成本及住宿，因这些因素较容易受政策影响而波动。

部分经济及金融指标变化如下表，变动单位为%，2013年和2014年数据为预估值：

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

GDP成长率 14.8 5.2 1.3 3.5 3.5

CPI通胀 2.8 5.2 4.6 2.5 3.1

核心通胀 1.5 2.2 2.5 1.9 2.8

政府预算盈余-整体收支 5.4 9.0 8.0 5.8 5.2

(相当于GDP的百分比)

经常帐盈余

(相当于GDP的百分比) 26.8 24.6 18.6 18.3 17.5 (完)

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