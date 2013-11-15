更新版 1-香港金融：外汇基金第三季投资大幅改善，受股市和外汇收益带动

* 外汇基金第三季投资收入490亿港元，扭转上季亏损

* 得益于股市回升和外汇收益增加

* 金管局总裁称香港经济隐忧在于楼市过热

* 港元与人民币尚未具备挂钩条件 (新增官员谈话及更多细节)

路透香港11月15日 - 香港金融管理局周五公布，外汇基金于第三季度录得490亿港元投资收入，扭转上一季亏损，并较去年同季增长16%，主要受股市和外汇收益带动。

金管局总裁陈德霖出席立法会后向传媒表示，5-6月全球金融市场受到较大震荡，导致股票价格下跌，随着9月美联储没有进行减债计划，全球市场气氛情绪稳定下来，外汇基金于第三季从香港股票、海外股票和汇率尤其欧元升值，几方面收益不错。

“今年不同季度（的投资表现）波动较大，很难确定第四季会好，暂时市场情绪安定，希望可以维持到年尾。”他说。

与第二季投资亏损232亿港元比较，第三季投资表现大幅改善。第三季来自香港股票投资的收入为137亿港元，其他股票收入179亿港元，债券收入18亿港元，外汇收益156亿港元。

今年首三季外汇基金录得投资收入449亿港元，其中股票收入552亿港元，债券和外汇则分别亏损150亿港元及1亿港元。

外汇基金主要用以支持港元，截至9月底止外汇基金总资产为29,348亿港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。

陈德霖称，美国退市或对全球经济造成影响，目前香港经济最大隐忧在于楼市过热，一旦美国加息将会加重供楼负担。

他并指出，政府与金管局此前推出遏抑楼市措施，楼市成交减慢，大型单位的楼价回落，小型单位则录得升幅，但现阶段尚未能确定楼市周期是否出现转向。

“要对供应、楼宇价格变动、购买力等一篮子因素分析才能确定周期转向，上行周期是否结束尚未确定，逆周期措施原则和精神非常简单，当上行周期进行之中在有需要时采取收紧措施，当下行周期开始时考虑将收紧措施逐步放宽。”他说。

就立法会议员提出港元与美元脱钩而改挂人民币，陈德霖称，港元与人民币尚未具备挂钩条件，而香港作为小型开放经济体以及国际金融中心，与美元挂钩对货币有稳定作用。

他指出，要待人民币完全可以自由兑换，中国内地金融市场的深度与濶度足以让外汇基金购买大量内地金融资产以支持港元，资本帐开放以及香港经济周期与中国经济周期更加接近的时候，才具备港元与人民币挂钩条件。