香港数据：第三季GDP增速放慢至2.9%，全年经济增长预测修订至3%

路透香港11月15日 - 香港政府周五公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长2.9%，比上季经修订后数字3.2%放慢，旅游业增长难以抵销主要出口市场疲弱的影响；并将全年经济增长预测修订至3%。

经季节性调整后，第三季GDP按季增长0.5%，低于上季0.7%的增幅。

“香港经济在2013年第三季继续温和增长，按年实质扩张2.9%，较第二季3.2%的增幅稍为减慢。对外环节仍受制于疲弱的环球经济环境，但访港旅游业是明显的例外。”署理政府经济顾问欧锡熊在新闻稿中称。

此外，整体货物出口在第三季按年实质增长6.2%。然而，撇除非货币黄金出口的明显升幅，货物出口的表现实属一般。输往主要先进经济体的出口仍然疲弱，而输往亚洲主要市场的出口则表现参差。

政府表示，考虑到GDP在今年首三季按年实质增长3%，以及第四季应可录得进一步温和增长，2013年全年的经济增长预测由上轮8月时公布的2.5-3.5%调整至3%，为上轮预测范围的中间点。

至于通胀走势至今大致符合预期，因此全年整体消费物价通胀率和基本消费物价通胀率的预测维持不变，分别为4.3%和4%。（完）

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