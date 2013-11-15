中国能源：李克强称欢迎民间资本和外资进入节能环保产业--报载

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透上海11月15日 - 官方媒体中国日报周五引述李克强总理讲话称，中国将向外资和民间资本开放节能环保产业。
李克强的讲话可能预示着中国在清洁能源领域的政策变化。中国此前采用政府补贴方式建立全国大型企业，外界批评此举实质上是保护主义。
他周四对中国环境与发展国际合作委员会的外方代表表示，中国愿与各国加强科技和其他形式的国际合作，共同改善环境。
李克强称鼓励民间资本进入这一领域。
目前，外资公司可以投资设备制造业，但在风能发电等清洁能源项目上只能拥有有限的股份。
李克强还表示，希望中国的节能环保产品也能进入海外市场，并将对国际市场开放这一产业。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)