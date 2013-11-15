全球金融：中国影子银行规模大幅扩增，但去年仍仅占全球3%

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透伦敦11月14日 - 根据金融稳定委员会(FSB)最新的年度数据，全球“影子银行”规模去年成长5万亿(兆)美元至71万亿美元；中国在这块市场的规模扩张达42%，但在整体市场中仅占到3%。
影子银行涵盖了监管方面较为宽松的金融领域，包括银行以外借贷等类似银行的活动，也包括回购协议市场、证券借贷、房地产、对冲基金、货币市场基金和证券化等。
20国集团(G20)监管专门小组FSB的第三份年度数据，为目前正要定案的影子银行全球新规提供了统计基础。
在71万亿美元的整体市场规模中，美国占26万亿美元或37%；欧元区占22万亿美元，英国和日本各占9万亿及4万亿美元。
FSB表示，中国、阿根廷、印度和南非等四个新兴市场的影子银行规模成长逾20%，部分显示出其原本规模较小的金融体系正逐渐扩大。
FSB指出，特别是小型企业非银行管道的融资出现增长，这方面的潜在风险需要密切监控。
“我们希望提高影子银行透明度，对基于市场的融资展现韧性，以经济承受得起的方式分散融资来源。”FSB主席暨英国央行总裁卡尼表示。
影子银行占全球整体金融资产的四分之一，相当于银行业资产的一半。
FSB表示，但对于金融体系与外国影子银行体系间关系所带来的风险，目前数据仍付之阙如，这方面产生的缺口可能相当巨大。(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)